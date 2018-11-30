В Совфеде ответили на решение Украины запретить въезд российским мужчинам

Член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковидити считает противозаконным решение киевских властей, запретивших мужчинам из России въезд на Украину. Соответствующее ограничение для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет было введено 30 ноября.

В этой связи украинские КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства. Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, что данное решение были принято для того, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».

По мнению сенатора, решение, ограничивающее въезд на территорию Украины граждан других государств, противоречит и самой конституции Украины, и основополагающим нормам международного права.

«Необходимо отметить, что все ограничения прав и свобод граждан, объявляемые действующей украинской властью, должны стать предметом открытого рассмотрения в Парламентской ассамблее ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, Межпарламентского союза, а также ООН и ее специализированных органов», — подчеркнула член Совета Федерации в беседе с «Известиями».

Посещение Украины в настоящее время — не самое лучшее решение, как минимум до тех пор, пока в стране не пройдут выборы, убеждена политик.

Вместе с тем решения украинской власти негативно сказываются на жизни самих граждан Украины, заключила Ковитиди.

Днем ранее, 29 ноября, Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Выборы президента Украины намечены на март 2019 года.