Goldman Sachs предрек эскалацию торговой войны между США и КНР

Торговая война между Вашингтоном и Пекином будет лишь усиливаться. В выигрыше при этом останутся США, которые смогут вернуть в страну крупные промышленные производства благодаря конфликту. Об этом 30 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs.

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в Буэнос-Айресе, финансисты допустили несколько вариантов развития событий.

Самый оптимистичный из них — отмена всех ограничений в торговле, которые были приняты в последнее время. Но, как отмечают эксперты, реализация этого сценария маловероятна.

С их точки зрения, более вероятно дальнейшее повышение пошлин до 25% на весь импорт из Китая. Это замедлит рост китайской экономики, снизит внутренний спрос китайцев на товары и приведет к усугублению отношений двух стран. При этом американские промышленные гиганты, имеющие производство в Китае, скорее всего вернутся на родину. Это позволит создать в США новые рабочие места, повысить налоговые отчисления и ВВП.

29 ноября стало известно, что США ведут телефонные переговоры с Китаем о соглашении для снятия напряженности на рынках и стимулирования их роста. Обсуждения велись на протяжении последних нескольких недель, однако неясно, приведут ли они к достижению каких-либо договоренностей.

Выступая 28 ноября на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», президент России Владимир Путин заявил, что торговая война между Пекином и Вашингтоном открывает новые возможности для отечественной экономики.

Ранее, 27 ноября, стало известно, что президент США Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами импорт групп тех китайских товаров, в отношении которых подобные пошлины не действуют, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

24 сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.