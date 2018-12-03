Врожденное чувство тракта: самые живописные и извилистые дороги мира

Трансфэгэрашское шоссе в Румынии, проходящее через карпатский горный массив Фэгэраш, построили еще в 1970-е годы по распоряжению Николая Чаушеску. Тогда предполагалось, что использовать его будут в военных целях, но с тех пор многое изменилось, и теперь шоссе считается одной из национальных достопримечательностей. А в 2009 году ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал его одной из лучших трасс для езды на спорткарах