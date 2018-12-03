Врожденное чувство тракта: самые живописные и извилистые дороги мира

Трансфэгэрашское шоссе в Румынии, проходящее через карпатский горный массив Фэгэраш, построили еще в 1970-е годы по распоряжению Николая Чаушеску. Тогда предполагалось, что использовать его будут в военных целях, но с тех пор многое изменилось, и теперь шоссе считается одной из национальных достопримечательностей. А в 2009 году ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал его одной из лучших трасс для езды на спорткарах
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Атлантическая дорога в Норвегии — вообще-то небольшой участок туристического шоссе, который соединяет несколько островов, расположенных в Атлантическом океане. Его протяженность — около 9 км, на это расстояние приходится семь мостов, общая длина которых составляет около 900 м. На самых живописных участках для путешественников оборудованы застекленные смотровые площадки
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Ущелье Дадес, которое пролегает между горными системами Высокий Атлас и Анти-Атлас, считается одним из самых живописных каньонов Марокко. Путешествовать по нему придется вот по такому крутому серпантину, протянувшемуся по одному из склонов
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Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Chen Cheng
Возможно, одна из немногих дорог в мире, у которой есть собственный сайт, — трасса Чэпмэнс-Пик драйв, ведущая на вершину одноименной горы в ЮАР. Этот серпантин включает в себя 114 крутых поворотов и по праву считается чудом инженерной мысли. Но прежде чем отправляться в путь, лучше проверить погодные условия: при плохой видимости ее могут и закрыть
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Фото: Global Look Press/Oleksiy Maksymenko
Другое название Дороги больших ворот, расположенной в Китае, — Дорога в небеса. И не только из-за впечатляющих видов, но и из-за ее пугающей крутизны. Этот серпантин в горах Тянь-Шаня насчитывает 99 крутых поворотов, самый высокий участок расположен на высоте около 1,3 тыс. м над уровнем моря
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А вот титул самого высокого горного шоссе в мире официально принадлежит Каракорумскому шоссе, которое проходит через Хунджерабский перевал в Пакистане на высоте более 4,6 тыс. м. Дорогу, которая повторяет маршрут Великого шелкового пути, строили почти 20 лет — с середины 1960-х до 1986 года
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Отечественная достопримечательность — Чуйский тракт, современная федеральная трасса, которая пролегает по горам Алтая и на отрезке от Бийска до границы с Монголией повторяет маршрут древнего пути, а вообще-то начинается еще в Новосибирске. В Бийске, кстати, действует и музей знаменитой автотрассы
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Фото: Getty Images/Miemo Penttinen
Одна из самых популярных как у автомобилистов, так и у велосипедистов всего мира трасс находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Это — дорога, которая ведет на вершину горы Джебель Хафит, часть которой опоясана также границей с соседним Оманом. На вершине, которая принадлежит ОАЭ, путешественников ждет дорогой отель
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Фото: TASS/ZUMA/TPG
Тоннель Голиань, также известный как «висячий тоннель», несколько десятилетий назад пробили в горных породах массива Хэнань в Китае, чтобы соединить с окружающим миром одноименную деревню, затерянную среди его вершин
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Дорога к американской Долине монументов, уникальному плато, протянувшемуся вдоль границы штатов Аризона и Юта, которое одновременно является резервацией представителей племени навахо — воплощение мечты для всех, кто с детства грезил Диким Западом
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