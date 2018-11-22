С морем наедине: самые живописные заброшенные острова и их истории

Грейт Айсек Кэй — остров, расположенный к западу от Багамских островов. Этот маяк высотой около 50 м был установлен здесь в 1859 году и работал до середины прошлого столетия. В 1969 году выяснилось, что два его смотрителя бесследно исчезли — с тех пор маяк был закрыт. Власти даже демонтировали ведущие наверх ступени, чтобы избежать несчастных случаев с приезжающими на остров туристами
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Фото: Getty Images/Marco Secchi
В Венецианской лагуне, между Венецией и Лидо, находится небольшой остров Повелья. Мало того, что он сам отрезан от материка, его, в свою очередь, делит на две части небольшой канал. Люди населяли его вплоть до XIV века, потом остров использовался в качестве карантинной зоны, а в XX веке здесь находился госпиталь для людей с психическими отклонениями. Он был закрыт в 1968 году, и с тех пор остров является необитаемым
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Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Richard Atrero De Guzman
Японский остров Хасима, расположенный в Тихом океане, недалеко от Нагасаки, нередко сравнивают с крейсером из-за формы расположенных на нем построек. Застраивать его начали в XIX веке, когда на острове открыли угольные месторождения. К 1950-м он считался одним из самых населенных мест Земли — плотность населения составляла больше 5 тыс. человек на квадратный километр. Потом уголь иссяк, и к концу прошлого столетия шахты были полностью закрыты, а остров опустел. Долгое время визит сюда карался депортацией из Японии — так власти боролись с мародерами, которые приезжали в поисках артефактов, которые позднее продавали коллекционерам
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Фото: commons.wikimedia.org/baldeaglebluff
Это болотистый остров Холланд, который находится в одном из заливов реки Саскуэханна в американском штате Мэриленд. Когда-то здесь жили рыбаки и лодочки, но постепенно вода стала размывать почву, состоящую почти полностью из глины и ила. Кстати, даже этот дом, изображенный на фото, не так давно разрушился. Теперь на Холланде вовсе нет строений
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Фото: Depositphotos/Rajan Lakule
Остров Росс — часть Андаманского архипелага, расположенного между Индией и Мьянмой. Когда-то именно на нем обосновались торговавшие с Индией британцы: на острове возвели в том числе и впечатляющий готический собор. Позднее, впрочем, он был заброшен, а столица переместилась на соседний остров, сегодня известный как Форт-Блэр. С него, кстати, на Росс до сих пор ежедневно ходит несколько паромов — они доставляют туда желающих посмотреть на скрытые в джунглях руины
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Фото: Getty Images/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Суакин — остров-призрак на востоке Судана, расположенный неподалеку от одноименного порта. Впрочем, еще столетия назад, до его создания, этот остров был главной точкой притяжения для торговцев и мореплавателей. В 1920-е годы был построен Порт-Судан, и Суакин постепенно пришел в упадок
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Фото: Getty Images/simonkr
Голи Оток — необитаемый остров у берегов Хорватии. С 1949 года и всё время, пока страна была частью Югославии, здесь располагалась тюрьма для политических заключенных, но в 1989-м она была закрыта
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Фото: Getty Images/Steven Trainoff Ph.D.
На острове Клиппертон, небольшом атолле в Тихом океане, который находится у берегов Америки, но при этом принадлежит Франции, люди не живут с 1940-х годов. Впрочем, иногда его посещают местные рыбаки
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Фото: Getty Images/ullstein bild/Andre Poling
Строма — небольшой шотландский остров, который находится в проливе, соединяющем Северное море с Атлантическим океаном. Еще в 1900-е здесь жили около пятисот человек, но в прошлом столетии население стало быстро снижаться. Последние две семьи покинули остров в 1960-е годы
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