С морем наедине: самые живописные заброшенные острова и их истории

В Венецианской лагуне, между Венецией и Лидо, находится небольшой остров Повелья. Мало того, что он сам отрезан от материка, его, в свою очередь, делит на две части небольшой канал. Люди населяли его вплоть до XIV века, потом остров использовался в качестве карантинной зоны, а в XX веке здесь находился госпиталь для людей с психическими отклонениями. Он был закрыт в 1968 году, и с тех пор остров является необитаемым