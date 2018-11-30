Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Челябинском

В столкновении грузовика с тремя автомобилями в Каслинском районе Челябинской области погибли пять человек. Как сообщила пресс-служба областного управления полиции, авария произошла накануне в 22:40 (20:40) мск на 108-м км трассы Челябинск-Екатеринбург.

Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом допустил выезд прицепа на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с манипулятором Tata, затем прицеп столкнулся с Land Rover и автомобилем «ГАЗель», передает «РИА Новости». На месте погибли водитель Land Rover и три пассажира внедорожника. Погиб водитель Tata — его личность выясняется. Водитель «Газели» получил ушибы и ссадины, ему назначили амбулаторное лечение. Авария произошла в условиях 20-градусного мороза и метели.

«Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 10 человек и 3 ед. техники», — говорится 30 ноября на сайте областного управления МЧС. Всего последствия аварии ликвидировали 34 человека, 9 единиц техники.

Накануне четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой в Москве.