Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой в Москве

Четыре человека, включая двоих детей, получили травмы в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком в Москве. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по столице.

ДТП произошло 29 ноября на 2-й Вольской улице. Грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с маршруткой марки Mercedes. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Как уточняет сетевое издание m24.ru, двухлетний ребенок при столкновении вылетел из салона маршрутки, у 40-летней пассажирки — кровотечение.

По данным РЕН ТВ, в момент ДТП в салоне маршрутки находились 15 человек. На месте работают сотрудники полиции, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Устанавливаются причины произошедшего.

27 ноября сообщалось, что во Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадали трое детей.