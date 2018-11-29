Прямой эфир

Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой в Москве

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека, включая двоих детей, получили травмы в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком в Москве. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по столице.

ДТП произошло 29 ноября на 2-й Вольской улице. Грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с маршруткой марки Mercedes. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Как уточняет сетевое издание m24.ru, двухлетний ребенок при столкновении вылетел из салона маршрутки, у 40-летней пассажирки — кровотечение.

По данным РЕН ТВ, в момент ДТП в салоне маршрутки находились 15 человек. На месте работают сотрудники полиции, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Устанавливаются причины произошедшего.

27 ноября сообщалось, что во Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадали трое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уснувший таксист протаранил и перевернул грузовик в Москве
Два пассажира автобуса пострадали в ДТП под Иркутском

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017