Два пассажира автобуса пострадали в ДТП под Иркутском

В Иркутской области два человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в Зиминском районе около 14:00 (9:00 мск) на федеральной трассе «Сибирь». По предварительным оценкам, водитель автомобиля Lexus-LX570 не справился с управлением и столкнулся по касательной с движущимся навстречу междугородним автобусом Mercedes. Последний перевозил по маршруту Иркутск–Тулун 19 пассажиров, двое из которых получили травмы.

В регионе отмечаются сильный ветер с мокрым снегом и снежные накаты на дорогах.

Накануне массовое ДТП произошло на трассе Орел–Тамбов в Орловской области. В результате столкновения легковушки, автобуса и фуры погибли четыре человека.