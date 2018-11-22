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Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Турции

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Фото: Global Look Press/Lu Zhe
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Семь человек погибли и 15 получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом в Турции. Об этом пишет газета Hurriyet.

Авария произошла 22 ноября на трассе Даренде–Малатья в провинции Малатья в центральной части страны. По пока невыясненной причине водитель рейсового автобуса не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус съехал на обочину и перевернулся на бок, сообщает телеканал «Звезда».

Пассажирские двери оказались заблокированы, и спасателям пришлось спасать людей, разбив лобовое стекло. Местная полиция расследует обстоятельства случившегося.

Ранее 22 ноября сообщалось, что автобус с 17 детьми врезался в стену во Владивостоке.

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