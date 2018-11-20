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Семь человек погибли в Индии в результате ДТП с автобусом

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Фото: hindustantimes.com
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По меньшей мере семь человек погибли и несколько человек пострадали в результате аварии с автобусом в индийском штате Орисса. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Hindustan Times.

Как пишет газета, пассажирский автобус, в котором находилось более 40 человек, направлялся в город Каттак. В какой-то момент водитель увидел на дороге быка и в связи с этим был вынужден резко затормозить. В результате автобус пробил заграждение моста и упал с 9-метровой высоты.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в этот же день сообщалось, что один человек погиб и около 44 пострадали в результате схода с рельсов поезда недалеко от Барселоны в Испании. Инцидент произошел утром в районе муниципалитета Вакариссес. Всего в поезде находился 131 человек.

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