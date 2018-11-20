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Девять человек погибли в аварии с 28 автомобилями в Китае

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Фото: Global Look Press/Liu Chen
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Девять человек стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия с участием 28 автомобилей в Китае. Об этом сообщили местные власти.

Инцидент произошел на участке скоростной трассы Дацин–Гуанчжоу в районе уезда Пинъюй в провинции Хэнань. По предварительным данным, причиной массовой аварии стал внезапный туман, пишет «РИА Новости».

Также стало известно, что большинство столкнувшихся автомобилей — большегрузы. На данный момент движение на участке уже восстановлено.

20 ноября стало известно, что в России для ускорения процесса оформления европротокола повреждения машины планируется сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС.

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