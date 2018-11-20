Увеличилось число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Каталонии

По крайней мере один человек погиб и около 44 пострадали 20 ноября в результате схода с рельсов поезда недалеко от Барселоны (Испания). Об этом управление гражданской обороны Каталонии написало на странице в Twitter.

Ранее стало известно о десяти пострадавших.

Инцидент произошел около 6:15 по местному времени (8:15 по мск) в районе муниципалитета Вакариссес. В общей сложности в составе находился 131 человек. Движение на участке между городами Манреса и Тарраса в настоящий момент временно приостановлено.

⚠️⚠️ Actualización #Vacarisses (08.42 h). Total: 131 personas afectadas. De estas,1 persona muerta, 3 menos graves, 41 leves y 86 ilesos.

De los leves 5 trasladados, 3 a Mútua Terrassa i 2 a Parc Taulí #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 20 ноября 2018 г.

На месте работают экстренные службы. Предполагается, что причиной происшествия мог стать оползень, вызванный сильными дождями, которые шли в Каталонии в последние дни.

Как сообщили «РИА Новости» в российском посольстве в Мадриде, граждане РФ не обращались в Генконсульство страны в Барселоне после аварии.

20 ноября четыре человека пострадали в результате схода с рельсов локомотива пассажирского поезда в Болгарии. Состав ударился об обломки скалы, которые упали на железную дорогу.