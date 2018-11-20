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Увеличилось число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Каталонии

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Фото: REUTERS/Albert Gea
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По крайней мере один человек погиб и около 44 пострадали 20 ноября в результате схода с рельсов поезда недалеко от Барселоны (Испания). Об этом управление гражданской обороны Каталонии написало на странице в Twitter.

Ранее стало известно о десяти пострадавших.

Инцидент произошел около 6:15 по местному времени (8:15 по мск) в районе муниципалитета Вакариссес. В общей сложности в составе находился 131 человек. Движение на участке между городами Манреса и Тарраса в настоящий момент временно приостановлено.

На месте работают экстренные службы. Предполагается, что причиной происшествия мог стать оползень, вызванный сильными дождями, которые шли в Каталонии в последние дни.

Как сообщили «РИА Новости» в российском посольстве в Мадриде, граждане РФ не обращались в Генконсульство страны в Барселоне после аварии. 

20 ноября четыре человека пострадали в результате схода с рельсов локомотива пассажирского поезда в Болгарии. Состав ударился об обломки скалы, которые упали на железную дорогу.

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