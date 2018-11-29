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Появилось видео с места ДТП грузовика и маршрутки в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Видеозапись с места столкновения грузовика и маршрутного такси в Москве появилось в сети. Ролик опубликовал телеканал «360».

Авария произошла 29 ноября на 2-й Вольской улице в районе дома № 26. По словам очевидца, маршрутка ехала в сторону ЖК «Самолет» и столкнулась с мусоровозом «КамАЗ». Уточняется, что грузовик резко остановился в разрешенной для движения полосе, а водитель маршрутки не успел затормозить, поскольку в этот момент его ослепило солнце.

В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки. В ГИБДД телеканалу сообщили о 10 пострадавших, всем им оказали медицинскую помощь. Для госпитализации одной женщины привлекался вертолет Московского авиационного центра. Причины ДТП устанавливаются.

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