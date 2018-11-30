Пять человек погибли в массовом ДТП в Челябинской области

Крупное ДТП в Каслинском районе Челябинской области унесло жизни пяти человек.

Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Как уточнили в региональном МЧС, столкнулись три грузовика и один легковой автомобиль.

Авария произошла в ночь на пятницу в условиях 20-градусного мороза и метели.

14 октября на железнодорожной станции «Чебаркуль», расположенной на линии Златоуст–Челябинск, товарный поезд протаранил легковой автомобиль.



