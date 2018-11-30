Пять человек погибли в массовом ДТП в Челябинской области
Крупное ДТП в Каслинском районе Челябинской области унесло жизни пяти человек.
Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
Как уточнили в региональном МЧС, столкнулись три грузовика и один легковой автомобиль.
Авария произошла в ночь на пятницу в условиях 20-градусного мороза и метели.
14 октября на железнодорожной станции «Чебаркуль», расположенной на линии Златоуст–Челябинск, товарный поезд протаранил легковой автомобиль.