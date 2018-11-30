Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Гонконге

Туристический автобус столкнулся с такси в Гонконге. В результате ДТП пять человек погибли, более 30 получили ранения разной степени тяжести, передает газета South China Morning Post.

Авария произошла на острове Цин-И. Столкновение было настолько сильным, что некоторые пассажиры вылетели наружу.

На месте аварии работает десять машин скорой помощи. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

В сентябре по меньшей мере 111 человек пострадали в Гонконге в результате тайфуна «Мангхут», который обрушился на южное побережье Китая.