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Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Гонконге

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Фото: South China Morning Post
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Туристический автобус столкнулся с такси в Гонконге. В результате ДТП пять человек погибли, более 30 получили ранения разной степени тяжести, передает газета South China Morning Post.

Авария произошла на острове Цин-И. Столкновение было настолько сильным, что некоторые пассажиры вылетели наружу.

На месте аварии работает десять машин скорой помощи. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

В сентябре по меньшей мере 111 человек пострадали в Гонконге в результате тайфуна «Мангхут», который обрушился на южное побережье Китая.

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