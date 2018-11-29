Центр примирения заявил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

Члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ. — «Известия») доставили 60 емкостей с химикатами в Идлибскую демилитаризованную зону в Сирии. Об этом сообщил руководитель Центра примирения враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин в четверг, 29 ноября.

«Из населенных пунктов Джисир-эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб в демилитаризованную зону боевиками доставлены 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. Их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики из одной из европейских стран», — приводит слова Соломатина ТАСС.

Отмечается, что целью готовящейся атаки станут населенный преимущественно христианами город Махарда (провинция Хама) и гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу-эд-Духур (провинция Идлиб).

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

Как сообщил 25 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские военные выявили позиции артиллерии террористов. После этого самолеты ВКС РФ нанесли удары, уничтожив боевиков.