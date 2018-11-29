Прямой эфир

Центр примирения заявил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Syria Civil Defence
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ. — «Известия») доставили 60 емкостей с химикатами в Идлибскую демилитаризованную зону в Сирии. Об этом сообщил руководитель Центра примирения враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин в четверг, 29 ноября.

От Идлиба до ОЗХО: какие плоды принесла встреча в Астане
В Астане завершился 11-й раунд переговоров России, Ирана и Турции

«Из населенных пунктов Джисир-эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб в демилитаризованную зону боевиками доставлены 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. Их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики из одной из европейских стран», — приводит слова Соломатина ТАСС.

Отмечается, что целью готовящейся атаки станут населенный преимущественно христианами город Махарда (провинция Хама) и гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу-эд-Духур (провинция Идлиб).

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

Как сообщил 25 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские военные выявили позиции артиллерии террористов. После этого самолеты ВКС РФ нанесли удары, уничтожив боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия, Иран и Турция осудили применение химического оружия в Сирии
Авиаудары коалиции США по Хаджину в Сирии привели к гибели шести человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017