В Таллине осквернен мемориал жертвам репрессий

В столице Эстонии осквернили мемориал жертвам репрессий, с заявлением в полицию обратились представители Института исторической памяти прибалтийской республики.

Заявители просят установить личности виновных и привлечь их к ответственности. Речь идет об осквернении мемориала жертвам коммунизма в микрорайоне Маарьямяэ в Таллине, передает 29 ноября ТАСС со ссылкой на агентство BNS. Представитель института пояснил агентству, что на мемориале появились царапины и наброски рисунков.

На стенах мемориала, открытого в августе 2018 года, написаны имена 22 тыс. жителей Эстонии, погибших во времена репрессий в годы СССР.

В октябре в Эстонии завершили подсчет ущерба от «советской оккупации». По данным министерства юстиции, потери составили более €1 млрд, их вызвали репрессии, утрата территорий, экологические проблемы.