Сборная России по футболу потеряла семь позиций в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг сборных. Российская команда потеряла семь позиций, опустившись с 48-го на 41-е место. Рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА.

Сборная России неудачно провела ноябрьский отрезок. Подопечные Станислава Черчесова крупно проиграли в товарищеском матче немецкой команде (3:0), а также уступили шведам в Лиге наций УЕФА (2:0). Поражение от скандинавской команды не позволило российским футболистам выйти в лигу А нового турнира.

Первое место в рейтинге занимает сборная Бельгии, второе — действующие чемпионы мира французы, третье — команда Бразилии. В ТОП-10 также вошли сборные Хорватии, Англии, Португалии, Уругвая, Швейцарии, Испании и Дании.

2 декабря в Дублине пройдет жеребьевка квалификации Евро-2020, в которой примут участие 55 национальных команд. Сам чемпионат Европы пройдет на 12 стадионах 12 стран. В частности, матчи примут Россия, Англия, Германия, Азербайджан, Италия, Дания, Голландия, Румыния, Испания, Венгрия, Шотландия и Ирландия.

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