Фергюсон оскорбил Нурмагомедова и назвал себя настоящим чемпионом

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон оскорбил российского бойца смешанных единоборств, чемпиона мира UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и жестко раскритиковал ударные навыки спортсмена. Выпад против россиянина американец сделал в своем Twitter.

​«Ты не способен боксировать ни с кем, кроме бумажного пакета. Я вижу, как ты со своей командой работаешь ногами. Вы убегаете от тех, кто может надрать вам задницу», — написал Фергюсон.

Американец добавляет, что фанаты на 100% любят его больше, чем Нурмагомедова. «Это я настоящий чемпион», — обращается к Нурмагомедову Фергюсон, добавляя: «плыви, креветка».

Tried To Be Nice But You’re Still My Bitch @TeamKhabib Check It Out... You Couldn’t Box Your Way Out Of A Paper Bag. I See You & The Team Working On That Footwork. Running From A Much Needed Ass Whoopin’. Keep Swimmin’ Shrimp,The Fans Like Me Better 💯🕴I’m The Champ Chump 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/mdKdqF30cU