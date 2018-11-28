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Фергюсон оскорбил Нурмагомедова и назвал себя настоящим чемпионом

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Фото: twitter.com/@TonyFergusonXT
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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон оскорбил российского бойца смешанных единоборств, чемпиона мира UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и жестко раскритиковал ударные навыки спортсмена. Выпад против россиянина американец сделал в своем Twitter.

​«Ты не способен боксировать ни с кем, кроме бумажного пакета. Я вижу, как ты со своей командой работаешь ногами. Вы убегаете от тех, кто может надрать вам задницу», — написал Фергюсон.

Американец добавляет, что фанаты на 100% любят его больше, чем Нурмагомедова. «Это я настоящий чемпион», — обращается к Нурмагомедову Фергюсон, добавляя: «плыви, креветка».

Менеджер российского бойца Али Абдель Азиз прокомментировал твит. Он назвал Фергюсона заслуживающим уважения бойцом, но отметил почти нулевые способности американца в борьбе, сообщает телеканал «360».

Накануне 27 ноября президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал имена трех возможных соперников Нурмагомедова, который в октябре в своем последнем титульном поединке победил ирландца Конора Макгрегора. Фергюсон входит в их число вместе с Макгрегором и американцем Дастином Порье.

На счету Нурмагомедова победы во всех 27 боях в смешанных единоборствах.

 

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