Глава UFC назвал имена претендентов на бой с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил имена трех возможных соперников российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который в своем последнем титульном поединке в октябре победил ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает спортивный телеканал ESPN.

«Невероятный бой Макгрегора и Нурмагомедова побил рекорды, это был потрясающий поединок. Хабиб одержал победу, значит, он может встретиться с Тони Фергюсоном и Дастином Пуарье или же провести бой-реванш с Конором», — цитирует Уайта телеканал 26 ноября.

Президент UFC также отметил, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на бой-реванш Конора и Хабиба, но в будущем это будет возможно.

6 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором, проведя удушающий прием в конце четвертого раунда. После завершения поединка в зрительном зале началась потасовка, в которой приняли участие команды бойцов. В ситуацию пришлось вмешаться охране и ряду других бойцов, которые не участвовали в турнире.