Нурмагомедов поделился мыслями о завершении карьеры

Российский боец смешанных единоборств, чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пока не думает о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен заявил в понедельник, 26 ноября, на пресс-конференции в Москве.

«Пока я нахожусь на ходу, я защитил свой пояс. И пока мыслей о завершении карьеры у меня нет», — цитирует чемпиона UFC «РИА Новости».

6 октября в США Нурмагомедов досрочно победил ирландца Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC.

По словам бойца, на каждый бой он выходит, как на последний, а потом настраивается на следующий, который будет через 4– месяцев.

«Конечно, я думал о завершении карьеры. Мне 30 лет, и я не хочу быть человеком, которого вырубают через каждые два боя. Надо уходить вовремя, потому что придут более голодные и молодые бойцы. Это не мое рассуждение, так было во все времена», — сказал Нурмагомедов. Он добавил, что у каждого человека есть свой пик, к которому не возвращаются.

Россиянин отметил, что поединок с боксером Флойдом Мейвезером будет для него более интересным и в денежном плане, и в плане конкуренции. Он добавил, что сначала надо дождаться решения Атлетической комиссии штата Невада, пишет «Спорт-Экспресс».

«Потому что людям нравится смотреть за тем, как чемпион падает. А когда чемпион постоянно побеждает, это неинтересно. Он выиграл 50 боев в боксе, мы оба непобежденные бойцы», — напомнил Нурмагомедов, который в турнирах по смешанным единоборствам провел 27 боев и во всех одержал победы.

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил 22 ноября, что россиянин может встретиться с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером после завершения контракта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Бой может пройти уже в 2019 году, так как по контракту у Нурмагомедова остался последний поединок в UFC.