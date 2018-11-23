Автор книги о Нурмагомедове рассказал подробности его диалога с Путиным

Один из авторов книги о российском бойце смешанных единоборств Хабибе Нурмагомедове рассказал подробности общения спортсмена и президента России Владимира Путина. В интервью порталу Sport24 Заур Курбанов рассказал о телефонном звонке Путина после поединка.

По его словам, глава государства отметил, что все очень переживали за спортсмена, а также смотрели бой и гордились его выступлением. Он призвал Нурмагомедова не поддаваться на провокации и добавил, что он всегда может позвонить по этому номеру, чтобы попросить помощи, и ожидает спортсмена в гостях.

7 октября в Лас-Вегасе состоялся бой турнира UFC 229 между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов одержал победу и защитил титул чемпиона в легком весе. Ему удалось одолеть Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

После завершения поединка Нурмагомедов в ответ на провокацию команды Макгрегора перепрыгнул через ограждение площадки, конфликт вылился в массовую драку, в которой приняли участие оба соперника и члены их команд. Потасовку удалось прекратить лишь с помощью полиции. В тот же день Нурмагомедов извинился за свое поведение.