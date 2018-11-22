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Нурмагомедов может сразиться с Мейвезером по завершении контракта с UFC

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Фото: TASS/Jason Silva
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов может встретиться с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером после завершения контракта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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Как заявил менеджер российского спортсмена Али Абдель-Азиз, бой может пройти уже в 2019 году, так как по контракту у Нурмагомедова остался последний поединок в UFC.

Предполагаемая встреча обладателя титула UFC в легком весе и бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях должна состояться по правилам бокса на ринге, передает RT.

14 октября Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой со словами, что в «джунглях может быть только один король».

Россиянин напомнил, что у него 27 побед, а у американца 50, при этом оба ни разу не проигрывали. В ответ на это американец призвал телеканалы «готовить чековую книжку».

Мейвезер ранее отказался от боя по правилам ММА в Японии.

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