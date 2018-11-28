Омская область получит 75 млн рублей на реконструкцию центра Тары

Исторический центр Тары будет реставрирован и благоустроен благодаря победе городского поселения во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На проведение работ Омская область получит 75 млн рублей.

Защита проекта состоялась в Минстрое РФ. Правительство области заключило с ведомством соглашение, которое предусматривает реализацию победившего проекта в 2019 году. План включает реставрацию трех памятников архитектуры и благоустройство площади Победы. Кроме того, планируется создать в центре Тары три национально-культурных подворья. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Основой для «Степного подворья» станет старинный дом купцов Айтыкиных. Предки купцов занимались исламизацией Сибири, а посещение особняка считают малым хаджем. Национальное подворье «Европейская слобода» напомнит о том, что в Таре проживают потомки поляков и латышей, которые оказались в ссылке после Смутного времени. Третьим подворьем станет «Русский мир». На всех подворьях организуют музейную часть, мастерские и торговые площади, а также заведения национальной кухни.