Школу наставничества для учителей открыли в Омской области

В Омской области открылась школа наставничества для учителей со стажем, которые становятся наставниками для молодых специалистов. Она работает на базе Института развития образования (ИРО) в дистанционном формате.

Как сообщили в Институте развития образования, читать лекции будут сотрудники ИРО. На данный момент уже разработана программа обучения, рассчитанная на три года. На этой неделе планируют провести первое занятие, второе проведут в декабре. Об этом пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Каждое занятие будет посвящено отдельной теме. Так, темой первого станет оказание помощи молодому специалисту в разработке рабочей программы по предмету и программы воспитательной работы с классом. Второе занятие будет посвящено разработке программ внеурочной деятельности и краткосрочных курсов.

Как пояснили в пресс-службе минобразования региона, наставничество является необходимым условием реализации программы адаптации и профессионального образования молодых специалистов. Это способствует закреплению молодых преподавателей в коллективе.