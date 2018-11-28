Российские ученые создали банк генетических данных дальневосточных рыб

Российские ученые создали банк генетических данных ценных видов рыб и беспозвоночных, обитающих в дальневосточных морях России. Он поможет определять виды морских обитателей по фрагментам тканей и органов. Кроме того, с его помощью можно будет выявить случаи продажи более дешевой рыбы под видом дорогой, заявили исследователи.

Специалисты изучили процессы скрещивания у разных представителей дальневосточной морской фауны и выяснили, как обмен генами между видами влияет на их эволюцию и на судьбу других групп животных, объединенных общими свойствами и признаками (таксонов), пишет «Газета.ру» со ссылкой на доклад, представленный на конгрессе HydroMediT2018 в Волосе (Греция).

Для работы ученые использовали метод молекулярной идентификации: сравнивали стандартные участки в молекуле ДНК с эталоном. Если различия незначительны, можно считать, что изучаемый организм принадлежит к этому виду.

Исследование внесло существенный вклад в решение задачи точного разграничения видов. Данные о поведении морских рыб и животных стали частью информационного банка универсальных генетических штрихкодов рыб дальневосточного региона, созданного в рамках международного генетического проекта «Штрихкод жизни» (2004 г.).

В начале ноября ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН рассказали об итогах исследования полезности сибирских рыб. Самым полезным для человека видом признан боганидский голец, который водится в арктической зоне региона. Эта рыба содержит рекордный уровень полиненасыщенных жирных кислот омега-3.