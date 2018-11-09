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Генетики расшифровали ДНК древнейшей мумии Нового Света

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Фото: Global Look Press/Markus Prosswitz
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Генетики расшифровали ДНК древнейшей мумии Америки, возраст которой составляет около 10,6 тысячи лет. Останки были найдены в 1940 году в пещере Спирит в штате Невада.

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Открытие помогло ученым найти предков современных индейцев и уточнить историю их расселения по Новому Свету. Результаты анализа ДНК были представлены в журнале Science.

Отмечается, что обрывки ДНК сохранились в мумии необычно хорошо — ученым удалось прочитать каждый участок ее генома примерно 18 раз.

Оказалось, что все древние обитатели Северной и Южной Америки примерно 10 тыс. лет назад приходились родственниками друг другу, а также были близкими родичами современных индейцев.

Открытие ставит под сомнение то, что полинезийские предки современных индейцев Южной Америки могли проникнуть в Новый Свет через северный миграционный «коридор», Берингов перешеек.

Ученый-антрополог из Вашингтонского университета Эрик Тринкаус ранее обнаружил 75 аномалии развития у людей, которые жили в эпоху плейстоцена.

Он пришел к выводу, что кровосмешение является одной из наиболее вероятных причин аномалий, так как группы охотников-собирателей того времени были немногочисленны.

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