Ученые определили самую полезную среди сибирских рыб

Самой полезной рыбой в Сибири признан боганидский голец, обитающий в арктической зоне региона. По словам ученых из Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН, в нем содержится рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

«Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири (в частности, озера Собачьего), обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 мг/г», — пояснил «РИА Новости» заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев. Такое содержание омега-3 делает этот вид рыбы «чемпионом по полезности».

Гладышев добавил, что в 30 г этой ценной рыбы содержится рекомендуемая медиками суточная норма полезных жирных кислот. Он выразил надежду, что открытие красноярских ученых изменит пищевые привычки горожан в лучшую сторону.

Ученые из Университета Ровира и Виргили (Испания) утверждают, что нашли самую эффективную диету. Согласно их выводам, средиземноморская диета с низким содержанием калорий способствует снижению массы тела, а также позволяет не набрать лишние килограммы.