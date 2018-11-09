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Ученые определили самую полезную среди сибирских рыб

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Фото: Global Look Press/Christian Zappel
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Самой полезной рыбой в Сибири признан боганидский голец, обитающий в арктической зоне региона. По словам ученых из Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН, в нем содержится рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

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«Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири (в частности, озера Собачьего), обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 мг/г», — пояснил «РИА Новости» заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев. Такое содержание омега-3 делает этот вид рыбы «чемпионом по полезности».

Гладышев добавил, что в 30 г этой ценной рыбы содержится рекомендуемая медиками суточная норма полезных жирных кислот. Он выразил надежду, что открытие красноярских ученых изменит пищевые привычки горожан в лучшую сторону. 

Ученые из Университета Ровира и Виргили (Испания) утверждают, что нашли самую эффективную диету. Согласно их выводам,  средиземноморская диета с низким содержанием калорий способствует снижению массы тела, а также позволяет не набрать лишние килограммы.

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