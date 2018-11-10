Прямой эфир

Генетики назвали способ адаптации жителей Анд к высокогорью

0
Фото: Global Look Press/Johannes Pfatschbacher
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генетики проследили историю заселения высокогорных районов Анд и адаптации жителей к суровым условиям жизни.

Как сообщается в Science Advances, жители гор не только приспособились к высотной гипоксии, но и научились эффективнее, чем жители равнин, усваивать крахмал и защищаться от оспы.

Предположительно, люди поселились здесь вскоре после того, как они мигрировали в Южную Америку из Северной около 10–12 тыс. лет назад. Антропологи и генетики из США, Германии и Чили отсеквенировали полные геномы семи человек, живших 6,8–1,5 тыс. лет назад в районе озера Титикака на территории современного Перу.

Результаты анализа показали, что у жителей высокогорья в результате переселения 8,5 тыс. лет назад появились мутации в гене DST, который у мышей ассоциируется с формированием сердечной мышцы. Кроме того, высокогорная популяция адаптировалась к богатому крахмалом рациону (кукуруза и картофель) и обзавелась мутациями, которые повысили их иммунитет и защитили во время эпидемий оспы.

Генетики ранее расшифровали ДНК древнейшей мумии Америки, возраст которой составляет около 10,6 тыс. лет. Останки были найдены в 1940 году в пещере Спирит в штате Невада. Оказалось, что все древние обитатели Северной и Южной Америки примерно 10 тыс. лет назад приходились родственниками друг другу, а также были близкими родичами современных индейцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Древние люди чаще страдали аномалиями развития из-за кровосмешения
Тайну захоронений с искалеченными скелетами раскрыли в Южной Америке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017