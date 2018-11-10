Генетики назвали способ адаптации жителей Анд к высокогорью

Генетики проследили историю заселения высокогорных районов Анд и адаптации жителей к суровым условиям жизни.

Как сообщается в Science Advances, жители гор не только приспособились к высотной гипоксии, но и научились эффективнее, чем жители равнин, усваивать крахмал и защищаться от оспы.

Предположительно, люди поселились здесь вскоре после того, как они мигрировали в Южную Америку из Северной около 10–12 тыс. лет назад. Антропологи и генетики из США, Германии и Чили отсеквенировали полные геномы семи человек, живших 6,8–1,5 тыс. лет назад в районе озера Титикака на территории современного Перу.

Результаты анализа показали, что у жителей высокогорья в результате переселения 8,5 тыс. лет назад появились мутации в гене DST, который у мышей ассоциируется с формированием сердечной мышцы. Кроме того, высокогорная популяция адаптировалась к богатому крахмалом рациону (кукуруза и картофель) и обзавелась мутациями, которые повысили их иммунитет и защитили во время эпидемий оспы.

Генетики ранее расшифровали ДНК древнейшей мумии Америки, возраст которой составляет около 10,6 тыс. лет. Останки были найдены в 1940 году в пещере Спирит в штате Невада. Оказалось, что все древние обитатели Северной и Южной Америки примерно 10 тыс. лет назад приходились родственниками друг другу, а также были близкими родичами современных индейцев.