В Крыму арестовали задержанного при нарушении госграницы России сотрудника СБУ

В Крыму арестовали сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча, задержанного при нарушении российской границы в Керченском проливе. Об этом 28 ноября сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту судна задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

27 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины.