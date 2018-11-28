В Госдуме раскрыли смысл заявления Порошенко об угрозе войны с Россией

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» рассказал, что стоит за заявлением президента Украины Петра Порошенко об угрозе широкомасштабной войны с Россией.

По мнению парламентария, заявление Порошенко, которое он сделал 27 ноября, это очевидная попытка оправдать свое решение ввести военное положение.

«Порошенко сказал замечательную фразу: «Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки». Судя по всему, введение военного положения вызвало не ту реакцию, на которую рассчитывал украинский президент, причем как внутри страны, так и во всем мире», — сказал Белик.

В первую очередь президенту Украины нужно оправдать свои действия перед Европой, которой очень не понравилось его своевольное решение о введении военного положения, подчеркнул депутат.

«И сейчас на Старый Свет оказывается давление по дипломатическим каналам со стороны США, транслируются сказки о страшной России, готовой напасть на мирную Европу и смести ее в Атлантический океан», — заявил парламентарий.

В подтверждение этого тезиса он привел заявление бывшего посла США на Украине Джона Хербста о том, чтобы запретить российским кораблям, вышедшим из азовских портов, заходить в порты Европы и США.

«Он озвучил эту идею буквально накануне провокации в районе Керченского моста. Очевидно, он знал об этой идее Порошенко и просто готовил общественное мнение ко всему тому, что произошло 25 ноября», — заключил политик.

Три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе 25 ноября. На требования пограничников ФСБ остановиться они не реагировали и совершали опасные маневры.

Для остановки кораблей российским военным пришлось применить силу. Суда задержали и доставили в Керчь. Возбуждено уголовное дело. К утру 28 ноября городской суд Керчи арестовал 15 из 24 украинских моряков. В России инцидент расценили как провокацию, необходимую Киеву в преддверии выборов президента страны в марте 2019 года.

Песков подчеркнул, что во время инцидента российская сторона действовала в соответствии с международным правом и адекватно реагировала на вторжение в свои воды. Кроме того, Москва призвала мировое сообщество оказать влияние на Киев и уберечь украинские власти от дальнейших опрометчивых шагов.

Из-за произошедшего власти Украины ввели в нескольких областях страны военное положение.