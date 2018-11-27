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Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору и хранению вина

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Выбрать алкоголь на стол россиянам будет помогать «Винный гид». Лучшие дегустаторы опробуют около 320 вин от отечественных производителей. Из них создадут общенациональный каталог с подробными характеристиками. Пользоваться реестром смогут все: в него войдут напитки от 200 до 1000 рублей.

Самые перспективные сорта нашей страны: ркацители, саперави, алиготе и каберне фран. Главная рекомендация для тех, кто выбирает вино, — обращать внимание на вкус и аромат. Например, в каберне совиньон солируют черная смородина и паслен. В шардоне ощущаются нотки зеленого яблока и тропических фруктов. На этикетке есть слово «терруар»? Это значит, что виноград вырос в правильных условиях. 

Российские вина немного суше, чем европейские, — в них меньше сахара. Бутылку лучше хранить горизонтально, приемлемая температура — больше 11 градусов.

 

 

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