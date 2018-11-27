Freedom House призвала Киев соблюдать права человека

Неправительственная правозащитная организация Freedom House призвала власти Украины оценивать возможные последствия в сфере прав человека после введения в действие военного положения.

«Украинская власть должна придерживаться тщательного баланса между интересами национальной безопасности и защитой прав человека в связи с реакцией на угрозы безопасности страны, которые имели место в Азовском море, и воплощением положения о военном положении», — сообщается на сайте правозащитников.

По оценке директора программ Freedom House в Европе и Евразии Марка Берендта, введение военного положения допускает ограничения ряда фундаментальных свобод.

«Мы призываем украинскую власть лимитировать применение любых ограничений прав человека только необходимыми, сосредоточившись на конкретной угрозе безопасности, а не на широком применении возможности сужать свободы», — цитирует Берендта «Интерфакс-Украина».

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Правовой режим будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября, как ранее предложил президент Украины Петр Порошенко.

Перед голосованием Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Кроме того, режим затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».