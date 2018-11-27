Прямой эфир
Сюжет:

Freedom House призвала Киев соблюдать права человека

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неправительственная правозащитная организация Freedom House призвала власти Украины оценивать возможные последствия в сфере прав человека после введения в действие военного положения.

«Украинская власть должна придерживаться тщательного баланса между интересами национальной безопасности и защитой прав человека в связи с реакцией на угрозы безопасности страны, которые имели место в Азовском море, и воплощением положения о военном положении», — сообщается на сайте правозащитников.

Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом
Москва жестко отреагировала на действия Киева в территориальных водах РФ

По оценке директора программ Freedom House в Европе и Евразии Марка Берендта, введение военного положения допускает ограничения ряда фундаментальных свобод.

«Мы призываем украинскую власть лимитировать применение любых ограничений прав человека только необходимыми, сосредоточившись на конкретной угрозе безопасности, а не на широком применении возможности сужать свободы», — цитирует Берендта «Интерфакс-Украина».

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Правовой режим будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября, как ранее предложил президент Украины Петр Порошенко.

Перед голосованием Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Кроме того, режим затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Австрии допустил санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе
Украинские военнослужащие сознались в провокации в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017