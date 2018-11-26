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Вице-адмирал сравнил провокацию Украины у Крыма и действия ВМФ США 30 лет назад

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Вице-адмирал ВМФ в отставке Николай Михеев дал эксклюзивное интервью телеканалу «Известия», в котором рассказал об эпизоде противостояния СССР и США в Черном море 12 февраля 1988 года. Те события оказались схожи с провокацией, которую устроила Украина 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

30 лет назад два сторожевых корабля «Беззаветный» и СКР-6 совершили навал на ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» из состава шестого флота США, которые ранее уже заходили за морскую границу СССР у южного побережья Крыма, что советская сторона расценивала как провокацию. После нескольких столкновений и подключения к делу авиации, корабли США ушли в нейтральные воды.

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«Когда в 1988 году это было, ведь мы не сразу пошли на силовой прием. Мы с ними до самого последнего момента общались по радио», — заявил вице-адмирал.

По его словам, на сегодняшний день, в частности, по Азовскому морю и Керченскому проливу, есть все законодательные документы, которые регламентируют хождение судов и кораблей.

«Если они вот так вот себя повели и нарушили требования этих документов, которые подписаны между Россией и Украиной, то командиры кораблей несут ответственность, старший на переходе несет ответственность. Если это уголовная ответственность, значит, они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Полумер в этом деле не должно быть!» — заключил Михеев.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие, чтобы принудительно остановить суда. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На следующий день все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

После этого происшествия Совбез Украины предложил ввести военное положение в стране на 60 суток, инициативу поддержал украинский президент Петр Порошенко. Данный документ вступит в силу после одобрения Верховной рады.

По мнению экспертов, Порошенко лично посылал украинских моряков на провокацию у берегов Крыма, чтобы отсрочить выборы главы государства и остаться у власти.

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