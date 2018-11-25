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Спектакли с Владимиром Этушем отменили из-за болезни артиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Спектакли с участием народного артиста СССР Владимира Этуша отменили по причине болезни актера. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 25 ноября.

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Информация о состоянии Этуша не уточняется.

В июле Владимир Этуш почувствовал себя плохо на отдыхе в Италии. Он вернулся с супругой в Москву, где его госпитализировали в больницу на Пироговке.

Артист родился 6 мая 1922 года. В 1941 году он записался добровольцем на фронт, впоследствии был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Во время боевых действий получил тяжелое ранение, результатом которого стала инвалидность. Он сыграл более 70 ролей в театре и кино. Зрителям актер известен в том числе по картинам «Двенадцать стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также «Иван Васильевич меняет профессию». Этуш отметил 96-летие в мае 2018 года.

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