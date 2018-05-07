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Путин поздравил с днем рождения Владимира Этуша

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 6 мая, поздравил народного артиста СССР и художественного руководителя Театрального института имени Щукина Владимира Этуша. Текст представлен на сайте Кремля.

«Вы всегда работаете талантливо, покоряете публику мастерством, неподражаемым чувством юмора, умением быть убедительным в каждой своей роли», — говорится в поздравлении.

Также президент пожелал Этушу вдохновения и здоровья.

Владимир Этуш был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями за участие в боевых действиях в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины во время Великой Отечественной войны. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова.

27 апреля Путин поздравил с 85-летием главу Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) Леонида Рошаля.

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