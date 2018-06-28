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Этуш, Кобзон и Мацуев получили госнаграды в Кремле

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Владимир Этуш, Иосиф Кобзон, Денис Мацуев, Сергей Безруков и еще более 30 деятелей культуры, науки, спорта и ряда других отраслей были отмечены президентом РФ Владимиром Путиным государственными наградами. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Народный артист СССР Владимир Этуш получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и стал полным кавалером ордена. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон был отмечен знаком отличия «За благодеяние». Пианист Денис Мацуев удостоен орденом Почета, а худрук Московского губернского театра Сергей Безруков награжден орденом Дружбы.

«Нет ничего невозможного»
Президент вручил в Кремле госнаграды за вклад в развитие России

Также глава государства отметил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени первого зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслава Фетисова; наградами III степени – президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и директора «КАМАЗ-Автоспорт» Владимира Чагина; орденом IV степени – лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Владимир Путин вручил орден Мужества летчику-испытателю Дмитрию Комарову, орден Александра Невского – гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву. Путешественник Федор Конюхов награжден орденом Почета.

«Каждый из вас добился выдающихся результатов в своей деятельности. Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд — это значимый вклад в развитие России. Судьба каждого из вас — это доказательство того, что человек, нашедший свое призвание в жизни, способен покорять самые трудные, самые высокие вершины, что нет ничего невозможного, когда путь к цели озаряется любовью к Отечеству», — сказал глава государства на церемонии награждения.

Президент также вручил знаки «За наставничество» и почетные звания заслуженным артистам, учителям, геологам, энергетикам, химикам, работникам пищевой индустрии и сельского хозяйства.

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