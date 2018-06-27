В Екатерининском зале Кремля прошла традиционная церемония вручения государственных наград выдающимся деятелям науки, культуры и целого ряда других отраслей. Среди тех, кому президент РФ Владимир Путин лично вручил ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий, — как люди, знакомые каждому россиянину, так и те, чьи имена известны не столь широко. Тем не менее все они — люди, нашедшие свое призвание, способные покорять самые трудные и высокие вершины, подчеркнул глава государства.

Награды за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, сельском хозяйстве и производстве получили более 30 человек.

Так, легендарному артисту Владимиру Этушу президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов стал кавалером ордена II степени, президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев и директор «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин удостоены награды III степени, а глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов — IV степени.

Путешественник Федор Конюхов и пианист Денис Мацуев были удостоены ордена Почета, народный артист Сергей Безруков получил орден Дружбы, а первый зампред комитета ГД по культуре Иосиф Кобзон был отмечен знаком отличия «За благодеяния».

— Каждый из вас добился выдающихся результатов в своей деятельности. Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд — это значимый вклад в развитие России, — заявил президент России на церемонии награждения.

Он отметил, что в числе награжденных — и те, кого знает вся страна, и те, чьи имена не так широко известны. Однако всех собравшихся объединяет то, что они смогли в полной мере реализовать себя, свои таланты и мечты, принести пользу стране и людям, сказал глава государства.

— Судьба каждого из вас — это доказательство того, что человек, нашедший свое призвание в жизни, способен покорять самые трудные, самые высокие вершины, что нет ничего невозможного, когда путь к цели озаряется любовью к Отечеству, — отметил Владимир Путин.

Он еще раз поздравил участников церемонии с высокими наградами и подчеркнул, что «каждая отрасль звучит талантливо», особенно если у нее есть такие замечательные солисты.