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Путин сравнил Россию с симфоническим оркестром

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Россия — это симфонический оркестр, где каждая отрасль звучит талантливо, красиво и неподражаемо. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на вручении государственных премий деятелям различных сфер.

Среди лауреатов премии стали пианист Денис Мацуев, артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш, путешественник Федор Конюхов, хоккеист Вячеслав Фетисов, глава федерации тенниса Шамиль Тарпищев и многие другие.

Мацуев на выступлении сравнил сборную Россию по футболу с симфоническим оркестром, на что и обратил внимание глава государства. Путин отметил, что всю страну можно сравнить с симфоническим оркестром, у которого есть замечательные солисты, сообщает «РИА Новости».

Церемония вручения государственных премий прошла в Екатерининском зале Кремля. Лауреатами стали около 40 человек. Они получили из рук главы государства ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий.

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