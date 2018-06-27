Путин ждет от участников «Территории смыслов» новаторских предложений

Президент России Владимир Путин в среду, 27 июня,ч поздравил участников молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что форум завоевал широкую известность, а программа «Территории смыслов» обогатилась новыми и интересными замыслами. По словам российского лидера, во Владимирской области, где проходит форум, встретятся энергичные молодые люди из многих регионов страны.

«Убежден, что столь насыщенная повестка, отличные возможности для делового и дружеского общения послужат хорошей основой для выработки смелых, по-настоящему новаторских предложений, которые обязательно найдут воплощение на практике», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что участники форума заявят о себе, продемонстрируют свой профессиональный потенциал, обретут соратников и единомышленников, обсудят совместные планы и проекты в самых различных сферах деятельности.

Четвертый ежегодный форум «Территория смыслов на Клязьме» пройдет с 27 июня по 12 августа. В этом году в форуме примут участие около 6 тыс. человек в шести тематических сменах, посвященных молодежной политике, студенческим объединениям, перспективам образования, цифровым технологиям, добровольчеству и государственной политике.