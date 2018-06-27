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Путин назвал самую крутую для себя награду‍

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин назвал самой лучшей наградой для главы государства поддержку избирателей. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград, сообщает ТАСС.

«Самая главная награда, что за меня проголосовали, — сказал Путин. — Круче награды нет».

В Екатерининском зале Кремля президент лично вручил ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий более чем 30 россиянам. Российский лидер наградил граждан, которые добились выдающихся результатов в науке, культуре, образовании, медицине, сельском хозяйстве и производственной деятельности.

Выборы президента России состоялись 18 марта. По итогам голосования Путин набрал 76,69% голосов избирателей и был переизбран на новый шестилетний срок. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным Центральной избирательной комиссии России, составила 67,5%.

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