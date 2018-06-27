В Москве наградят лучших изобретателей страны

Церемония вручения наград за лучшие изобретения «Премия ВОИР» пройдет 29 июня в здании президиума Российской академии наук в столице. Об этом сообщается на сайте организатора ежегодного мероприятия — Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

В 2018 году размер главного приза «Премии ВОИР» составит 1 млн рублей, «Молодежной премии ВОИР» — 50 тыс. рублей. Среди критериев, по которым отбираются победители — новизна и оригинальность идеи, потенциал ее внедрения в производство и коммерциализации.

В ходе церемонии также будут награждены представители ведущих российских компаний за лучшее корпоративное рационализаторское предложение и объявлен победитель конкурса среди субъектов РФ «Столица изобретательства — 2019».

В награждении примут участие президент РАН Александр Сергеев, президент ВОИР, президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, вице-президент ВОИР, председатель Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности при Комитете ГД РФ по образованию и науке Владимир Кононов, гендиректор АО «Национальная Инжиниринговая корпорация» Алексей Трошин.

В СССР лучших рационализаторов и изобретателей начали награждать в 1957 году по инициативе Академии Наук СССР. В 2017 году ВОИР возродило эту традицию. В 2018-м церемония пройдет накануне Дня изобретателя и рационализатора, который в этом году выпадает на 30 июня.

13 июня ВОИР презентовало фестиваль новых товаров и изобретений «Придумано в России».