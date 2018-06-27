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Путин вручил в Кремле госнаграды 40 выдающимся россиянам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля провел церемонию вручения государственных наград. В список лауреатов вошли деятели науки, культуры, космонавты, спортсмены, работники здравоохранения и сельского хозяйства.

В частности, президент вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Полными кавалерами ордена стали артист Государственного академического театра имени Вахтангова Владимир Этуш и работник сельского хозяйства Юрий Бугаков, сообщается на сайте Кремля.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и директор «Камаз-Автоспорт» Владимир Чагин — ордена III степени, а руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов — IV степени.

Кавалером ордена Мужества стал летчик-испытатель Дмитрий Комаров. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского.

Ордена Почета удостоены путешественник Федор Конюхов и народный артист России, пианист Денис Мацуев. Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков награжден орденом Дружбы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон отмечен знаком отличия «За благодеяние».

Президент также вручит знаки «За наставничество» и почетные звания заслуженного артиста РФ, заслуженного геолога РФ, заслуженного работника пищевой индустрии РФ, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, заслуженного учителя РФ, заслуженного химика РФ и заслуженного энергетика РФ.

Ранее сообщалось, что во время вручения госнаграды путешественник Конюхов сообщил президенту, что готовится к погружению в Марианскую впадину. 

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