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Глава Росгвардии наградил Винокура и Сюткина медалями «За содействие»

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов встретился с деятелями искусства и культуры и вручил им награды «За содействие» и почетные грамоты.

Как сообщили iz.ru в департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии (ДВСМИ Росгвардии), среди получивших медали — народные артисты России Владимир Винокур и Дмитрий Маликов, заслуженные артисты России Денис Майданов и Валерий Сюткин.

Золотов отметил, что артисты ежегодно участвуют во множестве концертов, благотворительных акций, творческих вечеров и встреч с сотрудниками и военнослужащими Росгвардии. Каждое выступление, по его словам, «встречает восторженный отклик в сердцах бойцов и офицеров, их жен и близких, вселяет в них заряд творческой энергии и оптимизма, настраивает их на новые свершения и профессиональные успехи».

Глава Росгвардии подчеркнул, что талант и мастерство артистов вносят серьезный вклад в укрепление безопасности и правопорядка в государстве и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве с ними.

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