Медпомощь после химатаки оказали более 73 жителям Алеппо

После обстрела сирийского Алеппо медицинскую помощь оказали 73 мирным жителям. У всех госпитализированных, включая четырех детей, газовая аллергия. По предварительным данным, снаряды, сброшенные на город, начинены хлором.

Сирийцам в Алеппо также помогают военные химики из России. Подразделения радиационной химической и биологической защиты работают с пострадавшими и ведут мониторинг обстановки.

Минобороны РФ: «Белые каски» пытаются организовать очередные провокации. За ситуацию в Идлибской зоне деэскалации отвечает Анкара. Минобороны намерено обсудить инцидент с турецкой стороной.