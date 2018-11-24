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В Индии 30 человек погибли при падении автобуса в воду

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Фото: Global Look Press
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На юге Индии 30 человек, в том числе пятеро детей, погибли при падении автобуса в воду. Как сообщает NDTV, четырех пассажиров удалось спасти работавшим неподалеку фермерам.

ДТП с участием автобуса произошло в штате Карнатака. Водитель не справился с управлением на повороте, после чего машина упала в воду. Ограждения вдоль канала отсутствуют.

Автобус упал дверями вниз, что заблокировало пассажирам выход, и вскоре заполнился водой. Водитель успел выбраться. Всего в машине находилось 35 человек.

20 ноября семь человек погибли в результате падения автобуса с моста в индийском штате Орисса. Водитель автобуса увидел на дороге быка и резко затормозил. Автобус пробил заграждение моста и упал с 9-метровой высоты.

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