Баста, Oxxxymiron и Noize MC выступят в поддержку Хаски

Российские рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC устроят «концерт солидарности» в поддержку своего коллеги Хаски, которого арестовали за хулиганство в Краснодаре. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте Oxxxymiron.

«Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент», — написал он.

По словам исполнителя, речь идет не сколько о Хаски, «сколько о всех нас и нашем будущем».

Концерт состоится в московском «Главклубе» в понедельник, 26 ноября. Мероприятие будет называться «Я буду петь свою музыку» — такая строчка есть в песне Хаски «Ай».

Рэпера задержали 21 ноября в Краснодаре после выступления на крыше припаркованного автомобиля перед клубом Arena Hall, где сорвался его концерт. Были составлены протоколы по трем статьям.

На следующий день суд назначил ему 12 суток административного ареста за хулиганство и еще трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. Сроки ареста не суммируются.

Кроме того, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, статья предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы.