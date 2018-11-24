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Ослепленный газом петербуржец отбивался в лифте от грабителей

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Фото: РЕН ТВ
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Трое неизвестных азиатской наружности напали на мужчину в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. 

ЧП произошло около 7:30 мск в подъезде дома № 18/2 на проспекте Энтузиастов. Бандиты напали на жертву возле лифта. Они нанесли петербуржцу несколько ударов и брызнули ему в лицо из газового баллончика, отмечает телеканал «78»

На представленных кадрах видно, как пострадавший, закрывая лицо руками, продолжает ногами отбиваться от злоумышленников. 

Добычей бандитов стала цепочка, деньги и телефон. Они успели скрыться. Как указывает телеканал, это уже не первый подобный эпизод за последнее время.

Ранее в ноябре вооруженный мужчина украл пачку сигарет из магазина в «новой Москве». Продавец успела закрыть кассу и спрятаться

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