Ослепленный газом петербуржец отбивался в лифте от грабителей

Трое неизвестных азиатской наружности напали на мужчину в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

ЧП произошло около 7:30 мск в подъезде дома № 18/2 на проспекте Энтузиастов. Бандиты напали на жертву возле лифта. Они нанесли петербуржцу несколько ударов и брызнули ему в лицо из газового баллончика, отмечает телеканал «78».

На представленных кадрах видно, как пострадавший, закрывая лицо руками, продолжает ногами отбиваться от злоумышленников.

Добычей бандитов стала цепочка, деньги и телефон. Они успели скрыться. Как указывает телеканал, это уже не первый подобный эпизод за последнее время.

Ранее в ноябре вооруженный мужчина украл пачку сигарет из магазина в «новой Москве». Продавец успела закрыть кассу и спрятаться.