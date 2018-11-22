В ФСБ рассказали о предотвращенных нападениях на школы

В октябре 2018 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила несколько нападений на российские школы. Об этом рассказал первый заместитель начальника управления ФСБ Сергей Егоров.

«После событий в Керчи мы только в октябре месяце предотвратили целый ряд реальных нападений на школы», — цитирует его «РИА Новости». Точное количество таких ситуаций Егоров не назвал.

17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям учебного заведения. Также он привел в действие самодельное взрывное устройство, а затем покончил жизнь самоубийством. Погиб 21 человек, включая самого стрелка. 10 ноября Следственный комитет по итогам расследования заявил, что Росляков действовал в одиночку и сообщников у него не было.