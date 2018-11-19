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Вооруженный мужчина украл пачку сигарет из магазина в «новой Москве»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Неизвестный грабитель с пистолетом похитил пачку сигарет из магазина в «новой Москве». Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 ноября.

По данным правоохранителей, мужчина ворвался в магазин и начал требовать деньги, угрожая пистолетом. Продавец успела закрыть кассу и спрятаться в подсобном помещении. В итоге преступник забрал лишь пачку сигарет, после чего скрылся, сообщает РЕН ТВ.

Ущерб составил 160 рублей, по факту ограбления было возбуждено уголовное дело.

В сентябре полиция штата Колорадо (США) опубликовала видео неудачного ограбления магазина электронных сигарет. Вор уронил пистолет и потерял штаны во время побега.

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