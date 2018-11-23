Бояться и уважать: Лавров научил итальянских коллег русским пословицам

Россия будет и дальше работать по вопросу ливийского урегулирования вместе с иностранными коллегами. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также затронул вопросы Азовского моря и обоюдных санкций России и Запада и рассказал иностранным коллегам, как нужно поступать, если вдруг изменила жена.

Для того, чтобы ливийское урегулирование всё же состоялось, сами ливийцы должны в рамках национального диалога договориться о том, каким они видят будущее своей страны, заявил Сергей Лавров.

Он напомнил о прошедшей 12–13 ноября конференции в Палермо, на которой Россию представлял глава правительства Дмитрий Медведев.

— Все беды современной Ливии связаны с агрессией НАТО, грубейшим нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Мы сегодня говорили о том, что стремиться искать урегулирование кризисов в Ливии, в других странах этого многострадального региона нужно, отталкиваясь от того, что мы имеем сегодня, — сказал российский министр. — Но ни в коем случае нельзя забывать о причинах, которые ввергли этот регион в пучину междоусобицы и дали толчок бурному росту терроризма, незаконному обороту оружия и, в общем-то, беспрецедентной волне мигрантов, в том числе в Европу.

В ответ его итальянский коллега отметил, что сейчас Рим также играет важнейшую роль в решении конфликта двух противоборствующих сторон — Триполи и Тобрука. По словам Миланези, Москва и Рим продолжат диалог ради мира в этой стране.

И хотя министры много говорили о ливийском кризисе, делах средиземноморских и двусторонних, не обошлось на пресс-конференции и без темы Украины и санкций. Так, Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Азовском море, которой очень оказались «обеспокоены» в Евросоюзе. ЕС даже пообещал принять «целевые меры», призвав Россию пересмотреть свои действия на Азове. По мнению главы МИД РФ, страны Запада используют ситуацию в Азовском море как очередной предлог для давления на Москву. Российский министр объяснил, что Россия увеличила военное присутствие в Керченском проливе вынужденно — после заявления рядя украинских политиков, пригрозивших взорвать Крымский мост.

— На эти заявления, кстати, мы не слышали какой-либо реакции со стороны наших западных партнеров, которые сейчас высказывают озабоченность абсолютно легитимными действиями российских властей в Азовском море, — подчеркнул Сергей Лавров.

Что же касается санкционной политики Запада, то российская экономика должна научиться жить в режиме ограничений и не зависеть от ненадежных партнеров, пояснил глава МИД РФ. По его словам, Москва сделала для себя этот вывод, поскольку решения об экономических и других ограничениях в адрес России принимаются исключительно политизированно. При этом Сергей Лавров подчеркнул, что есть достаточно много стран, включая Италию, которые считают санкционную политику ненормальной. Но, пояснил министр, Москва может это приветствовать, но не может делать первые шаги навстречу в этом вопросе.

— Они сами должны определиться, — заключил Сергей Лавров.

Между тем о проблеме урегулирования в Ливии российский министр продолжил говорить и во время своего выступления на четвертой международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

Отвечая на вопрос модератора, Сергей Лавров настаивал на том, что для решения ливийского конфликта не нужно ставить каких-либо временных рамок.

Выступление министра было очень живым и привлекло большое внимание со стороны иностранных коллег. Так, спрашивая об уважении к России на международной арене, модератор Паоло Валентини поделился с министром, что у него русская жена и иногда во время ссор она использует русское выражение: «Ты меня не уважаешь». В ответ на это Сергей Лавров напомнил еще об одном русском выражении: «Боятся — значит, уважают». Но при этом Москва никогда не хотела использовать подобные методы в диалоге с иностранными партнерами. Для выстраивания взаимовыгодных отношений необходим диалог.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с иронией прокомментировал практику западных стран обвинять Россию по различным поводам через средства массовой информации.

— Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы обращаетесь напрямую к ней, а не к СМИ, — заключил министр.

Сергей Лавров прилетел в итальянскую столицу 22 ноября. По прибытии он провел переговоры с главой совета министров Италии Паоло Конте. На встрече стороны в том числе затронули вопросы послевоенного восстановления Сирии. Глава МИД России призвал все западные страны принять участие в этом процессе без каких-либо предварительных условий.

Из Рима российский министр вылетел в Лиссабон, где у него запланированы встречи с президентом и министром иностранных дел Португалии.